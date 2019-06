Finanzielle Schieflage: Linzer Liva muss gegensteuern

Bei der Linzer Veranstaltungs-Gesellschaft (Liva) ist es zu einer finanziellen Schieflage gekommen. Grund sind negative Einmaleffekte. Das Geschäftsjahr 2018 endete trotz Umsatzsteigerung von 13 Prozent mit 324.000 Euro negativem Ergebnis vor Steuern. Die Eigenmittelquote der Liva, zu der Brucknerhaus, Posthof, Kinderkulturzentrum Kuddelmuddel und Sportanlagen gehören, ist auf 3,16 Prozent gerutscht, die fiktive Schuldentilgungsdauer war nicht ermittelbar. Zu diesem Ergebnis kamen die Wirtschaftsprüfer von KPMG.

Das bedeutet laut Gesetz Reorganisationsbedarf: Die Geschäftsführung muss Maßnahmen einleiten, um die nachhaltige Weiterführung der Firma zu ermöglichen. Denn eine Eigenmittelquote unter acht Prozent und eine fiktive Schuldentilgungsdauer über 15 Jahre gelten als Krisensymptome. Geschäftsführer Thomas Ziegler hat bei der jüngsten Aufsichtsratssitzung ein Maßnahmenpaket präsentiert. Es soll insgesamt rund 346.000 Euro bringen, die ergebniswirksam werden. Die Eigenmittelquote soll sich so auf 8,7 Prozent erhöhen. Alleine 160.000 Euro werden über den Abbau von Urlaubs- und Zeitguthaben beim Personal eingespart, der Rest verteilt sich auf Instandhaltung, Veranstaltungen, Investitionen und höhere Sponsoreinnahmen. Jedes Quartal gibt es ein Monitoring – es wird geprüft, ob die Maßnahmen greifen wie geplant.

Fortbestand und Liquidität seien in keiner Phase gefährdet, sagt Ziegler, der auf Bilanzierungsmaßnahmen und Einmaleffekte verweist. Ziegler, der seit September 2015 Liva-Chef ist, hat ein automatisches Zeiterfassungs-System eingeführt. Das schlug in der Bilanz mit Zeitguthaben von Mitarbeitern auf, für die noch keine Rückstellungen getätigt worden waren. Auch kam es im Sommer 2018 zu ungeplantem zusätzlichen Aufwand bei der Sanierung der Orgel und dem Umbau des Restaurants im Brucknerhaus, der die Zeitguthaben der Bediensteten erhöhte.

Kein Mitarbeiter müsse um seinen Job fürchten, so Ziegler. 2018 stieg deren Zahl von 115 auf 123.

Auf die Frage, warum höhere Zeitguthaben eine Firma gleich in so eine Schieflage bringen können, sagt Ziegler: Als Kultur-Unternehmen sei man knapp kalkuliert. "Das ist mit dem Beteilungsmanagement der Stadt Linz akkordiert."

Der Aufsichtsratsvorsitzende und Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) sagt, dass die Liva so ausgestattet werde, dass "sich kein Speck ansetzt, aber alles Notwendige budgetiert wird". Er mache sich keine Sorgen, denn es gehe eben um Einmaleeffekte, nicht um sinkende Ticketerlöse oder steigende Produktionskosten. "Der Auftrag an das Management war, gegenzusteuern. Das wurde gemacht." Dank der neuen Holding-Konstruktion in Linz müsse die Stadt nicht mehr wie früher automatisch Kapital zuschießen.

