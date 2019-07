Fensterhersteller Actual wächst und sucht Personal

Der Ansfeldner Fensterbauer Actual zieht eine positive Halbjahresbilanz: Der Umsatz ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 28 Prozent gestiegen. Konkrete Zahlen wollte Geschäftsführer Ingo Ganzberger im Gespräch mit den OÖN nicht nennen. Für das Geschäftsjahr 2018/19 (mit Ende Februar) rechnet man aber mit einem Umsatz von mehr als 50 Millionen Euro. Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren es etwas weniger.

Das Wachstum ist laut Ganzberger zum Großteil auf die Entwicklungen bei Actual zurückzuführen. Wie berichtet, hat das Unternehmen im Vorjahr die Geschäfte der Vorarlberger Zech-Gruppe nach deren Insolvenz übernommen. "In Vorarlberg und der Schweiz waren wir bis dahin noch nicht so präsent", so Ganzberger. Das solle sich mit der Gründung der Tochtergesellschaft ändern: Vor kurzem wurde der erste Schauraum in der Schweiz eröffnet. 360 Mitarbeiter sind aktuell bei Actual beschäftigt. 30 sind 2019 bereits dazugekommen: Es werden aber laufend neue Mitarbeiter gesucht, so Ganzberger. "Der Fachkräftemangel ist ein Engpass für Wachstum." (prel)