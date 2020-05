Feilschen um Bedingungen für AUA-Staatshilfe

Heute, Montag, könnte eine Vorentscheidung über die Staatshilfe für die AUA fallen. Davor wird noch um Bedingungen für die Zusage von 767 Millionen für die einst staatliche Fluglinie gefeilscht.

Nach dem Linzer Bürgermeister Klaus Luger fordern nun auch Landeshauptmann Thomas Stelzer und die Arbeitsgemeinschaft österreichischer Verkehrsflughäfen (AÖV), dass Steuergeld nur dann an die AUA überwiesen werden dürfe, wenn diese eine Absicherung der Regionalflughäfen rechtsverbindlich zusagt. Der Linzer Flughafen gehört je zur Hälfte dem Land Oberösterreich und der Stadt Linz.

"Ohne Kurzstrecken-Flüge gibt es keine leistungsfähige Anbindung der österreichischen Tourismusregionen und keine Langstreckenflüge ab Wien", sagt AÖV-Präsident und Flughafen-Wien-Vorstand Julian Jäger. Der Fortbestand der AUA sei "unverzichtbar für den gesamten Wirtschafts- und Tourismusstandort Österreich". Jäger ist gebürtiger Oberösterreicher.

Der stellvertretende Grünen-Bundessprecher und oberösterreichische Umweltlandesrat Stefan Kaineder hat am Wochenende die geforderte Standortgarantie für die Regionalflughäfen kritisiert. Die Zukunft der Flugbranche liege eindeutig in der Langstrecke, sagt Kaineder. Die Kurzstrecke werde in einem klimafitten Verkehrssystem von der Bahn bedient. Die Grünen wollen, dass ein Hilfspaket für die AUA mit einer Verpflichtung zu Klimamaßnahmen verbunden wird.

Die Suche nach zukunftsfähigen Lösungen für die Lufthansa-Tochter AUA läuft auf Hochdruck. Vergangenen Freitag gab es ein Treffen von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) und Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) mit Vertretern von Wien und Niederösterreich, AUA und Flughafen Wien, Gewerkschaftern sowie der staatlichen Beteiligungsgesellschaft ÖBAG und der Covid-Finanzierungsagentur COFAG.

Die Zeit drängt, denn die Unternehmensberatung PwC will heute ihre Einschätzung über die wirtschaftlichen Aussichten der AUA vorlegen. Diese soll staatliche Zahlungen genauso berücksichtigen wie Maßnahmen zum Personalabbau und Kostensenkungen bei den Lieferanten, über die ebenfalls verhandelt wird.

