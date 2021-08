"Es ist ein großer Schritt für uns, wir haben noch nie so viel auf einmal investiert", sagt Florian Rauch (60). Er führt mit seinem Bruder Klemens (55) und zwei externen Managern (Wolfgang Ahammer und Matthias Lachner) den Pflanzenöl- und Futtermitteleiweiß-Hersteller "VFI Oils for Life" mit Sitz in Wels und zweiter Produktionsstätte in Ennsdorf. Bekannt sind die Ölmarken Kronenöl, Bona, Frivissa und Osolio.