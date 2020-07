Belegte Telefonleitungen in den Geschäften, ausgebuchte Radwerkstätten und Fahrradmodelle, auf die man bis zu ein Jahr warten muss: Wer sich derzeit ein neues Fahrrad anschaffen will, braucht Geduld. Die Coronakrise hat dem Fahrradmarkt in Österreich Rückenwind verliehen, wie ein OÖN-Rundruf bei heimischen Herstellern und Händlern ergeben hat.