Fahrerloser Transporter im Testbetrieb

600 Meter lang ist die Strecke zwischen dem Logistikzentrum von DB Schenker Österreich und dem Motorenhersteller BRP-Rotax in Gunskirchen: Diese wird in den nächsten drei Jahren regelmäßig ein fahrerloser Elektro-Lkw zurücklegen. Der Test ist Teil des mit 2,85 Millionen Euro geförderten EU-Projekts Award, teilte Oberösterreichs Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (VP) gestern, Freitag, in einer Aussendung mit.

Es gehe darum, autonomen Güterverkehr "allwettertauglich" zu machen. Der Transporter soll bei Regen, Schnee, Sonne und Nebel fahren. Die große Herausforderung sei, dass der Weg nicht nur auf Werksgelände, sondern auch im öffentlichen Raum verläuft. Das Ein- und Ausfahren bei Geländetoren und das Bewegen im öffentlichen Verkehrsraum müssten geübt werden, heißt es.

Die Versuche finden unter Federführung der Digitrans statt, einer Linzer Gesellschaft zur Weiterentwicklung autonomer Nutzfahrzeuge. Diese rüstet ihre Teststrecke in Sankt Valentin mit einer Outdoor-Regenanlage und einer Hubzone für Andockmanöver aus.