FACC baut 650 Arbeitsplätze ab

Seit acht Uhr in der Früh finden auf dem Messegelände Ried Betriebsversammlungen der FACC statt. Vorstandsvorsitzender Robert Machtlinger informiert gemeinsam mit Betriebsrat und Gewerkschaft über den massiven Personalabbau: 650 der 3400 Mitarbeiter der FACC in Oberösterreich werden ihren Arbeitsplatz verlieren. Damit bleibt das Unternehmen am unteren Ende jenes Stellenabbaus, der bereits im Mai bestätigt worden war. Die FACC ist als Zulieferer zur internationalen Flugzeugindustrie von den massiven Verwerfungen auf dem Markt – bedingt durch die Corona-Krise – stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Umsatz wird im Vergleich zum Vorjahr um 230 auf 520 Millionen Euro zurückgehen.

In den vergangenen Monaten wurde ein Sozialplan für die betroffenen Mitarbeiter verhandelt. Details dazu wollten die Verhandlungspartner nicht bekannt geben. Bis Ende kommender Woche sollen jene Mitarbeiter, die von der Kündigung betroffen sind, informiert sein. Mit 1. Oktober beendet die FACC die Kurzarbeit und will zu einem „normalen“ Produktionsumfeld zurückkehren. Vorstandschef Machtlinger rechnet, dass sich der Markt 2021 zwar stabilisieren werde. Noch immer dürfte das Verkehrsaufkommen dann aber um rund 30 Prozent unter jenem des Jahres 2019 liegen. „Es wird langsam vorangehen.“

Vorstandsvorsitzender Robert Machtlinger Bild: Daniel Scharinger

Artikel von Susanne Dickstein stv. Ressortleiterin Wirtschaft s.dickstein@nachrichten.at