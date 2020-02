Eurothermen haben Marktanteile gewonnen

Der Umsatz konnte noch einmal gesteigert werden – auf mehr als 60 Millionen Euro. Bei der Zahl der Thermengäste ist mit 1,3 Millionen der Zenit fast erreicht, berichtet Eurothermen-Geschäftsführer Patrick Hochhauser bei einem Bilanzpressegespräch. Für die Ferienwoche erwartet Hochhauser eine gute Woche. Seit dem Vorjahr werde verstärkt versucht, die Auslastung in weniger frequentierten Zeiten zu optimieren.

Der nunmehrige Aufsichtsratschef und frühere langjährige Eurothermen-Chef, Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner, nannte 2019 ein Jahr der Rekorde: Die Umsätze der Thermen, Hotels und Gutscheine erreichten Höchststände. Mehr als zehn Prozent des Geschäfts wird mit Gutscheinen gemacht. Das Geschäft entfalle jeweils zur Hälfte auf das Winter- und das Sommerhalbjahr, sagt Hochhauser. Die Hälfte des Umsatzes liefert Schallerbach, je ein Viertel liefern Bad Hall und Bad Ischl.

Das EurothermenResort Bad Schallerbach wurde in einem Branchenvergleich als umsatzstärkste Therme in Österreich ausgewiesen. Alle drei EurothermenResorts kommen laut Achleitner auf einen bundesweiten Marktanteil von 15 Prozent, dieser konnte 2019 ausgebaut werden. Ertragszahlen nennt Achleitner nicht, nur so viel: Die Tourismusleitbetriebe lieferten nach Jahren mit hohen Investitionen nun eine Dividende an das Land als Eigentümer ab.

