Ethik und Rendite: Chance auf "doppelte Dividende"

"Eine nachhaltige Geldanlage kann nicht nur gutes Gewissen, sondern auch gute Renditen erzeugen", sagte Gerald Schöpfer, Wirtschaftshistoriker und Präsident des Roten Kreuzes, am Montagabend beim "Talk im Schloss" der Raiffeisenbank Kleinmünchen/Linz im Schloss Hohenbrunn bei Sankt Florian.

Von einer "doppelten Dividende" sprach Wolfgang Pinner, Leiter Nachhaltige Investments der Raiffeisen Capital Management, in einer Diskussion mit Winfried Schönberger, dem Geschäftsleiter der Raiffeisenbank Kleinmünchen/Linz. Ethik und Rendite seien kein Widerspruch. Wer Geld in nachhaltige Unternehmen stecke, habe nicht nur die Chance auf Gewinn, sondern trage auch dazu bei, CO2 einzusparen und Müll zu verringern.

Schöpfer sagte, Gedanken zur Nachhaltigkeit habe es bereits in Klöstern im 13. Jahrhundert gegeben. Erstmals dokumentiert worden sei sie 1713, als Hans Carl von Carlowitz in "Sylvicultura oeconomica" auf abgeholzte Wälder in Europa hinwies. Einen wichtigen Impuls habe es auch aus dem angelsächsischen Raum gegeben, wo es verpönt war, Erspartes in Alkohol, Tabak und Glücksspiel zu stecken. Heutzutage finde das Thema Nachhaltigkeit bei Konzernen zunehmend Anklang, so Schöpfer. (rom)