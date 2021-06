Esim verkaufte Sparte mit 180 Mitarbeitern

Das wurde per Aussendung bekannt gegeben.

180 Mitarbeiter in Linz sind damit nun für das US-Unternehmen Vertellus tätig: Vertellus ist einer der führenden Anbieter von Spezialchemieprodukten. IM Chemicals produziert Maleinsäureanhydrid und Fumarsäure sowie Spezialchemikalien, die etwa in Beschichtungen, Pigmenten, im Bauwesen und in der Pharmazie eingesetzt werden. Esim ist auf Agrar- und Pflanzenschutzchemikalien und Zwischenprodukte spezialisiert. Nach dem Verkauf zählt Esim 300 Mitarbeiter.