"Eine Welt ohne Kunststoff geht nicht“, sagt der Chef des Maschinenbauers Erema aus Ansfelden, Manfred Hackl, im Gespräch mit den OÖN. Beim Recycling will Erema treibende Kraft sein.

OÖNachrichten: Das Plastiksackerl soll verschwinden, ebenso die Plastik-Ohrenstäbchen und Trinkhalme. Ein Placebo für die Bevölkerung?

Hackl: Es ist definitiv ein Placebo. Denn was ist die Alternative? Das Papiersackerl ist vom CO2-Haushalt um den Faktor 2,7 bis 3 schlechter als das Plastiksackerl. Statt Kunststoffhalmen nehmen wir Papierhalme, und die werden leider auch weggeschmissen.

Haben wir zu viel Plastik in unserem Alltag oder gehen wir einfach zu achtlos damit um?

Wir gehen zu achtlos damit um, indem wir es wegschmeißen oder nicht in den gelben Sack geben. In vielen Ländern Europas ist das ohnehin nicht das Thema, aber in anderen Regionen sehr wohl, etwa in Asien oder in Afrika. Da ist auch die europäische Industrie gefordert.

Das Image des Plastiks leidet. Hat die Branche etwas verschlafen?

Ja, einiges. Im Vergleich zu Papier und Glas ist Kunststoff eine sehr junge Branche. Bis vor fünf Jahren hat dort jeder für sich alleine gearbeitet. Nun gibt es schon einige gemeinsame Initiativen.

An der JKU studieren wenige Leute Kunststofftechnik. Wie kann man gegensteuern?

Kunststoff und Kunststoff-Recycling sind die Lösung für unseren Lebensstandard. Wir haben an der JKU eine Halle mit Recycling, wo sich Studenten mit dem Thema gut auseinandersetzen können. Ich hoffe, dass das in Zukunft noch stärker angenommen wird.

Wo ist Plastik ersetzbar, wo unabdingbar?

Eine Welt ohne Kunststoff geht nicht. Medizintechnik, Telekommunikation, Autos – überall dort ist Kunststoff nicht ersetzbar. In manchen Branchen geht es vielleicht, aber dann steigt auch der CO2-Anteil. Es gibt keine bessere Alternative als Kunststoff.

Brauchen wir ein Pfandsystem für Plastikflaschen und Verpackungen?

Das muss man sich von Gebiet zu Gebiet anschauen. Es gibt Beispiele, wo es Pfand gibt und wo nicht. Eine gesamtwirtschaftliche Betrachtung ist nötig. Was spricht dafür und was dagegen?

Was ist beim Recycling möglich?

Im mechanischen Recycling hat sich in den vergangenen fünf Jahren immens viel getan. Es gibt Kosmetikflaschen aus 100 Prozent wiederverwertetem Material. Trotzdem gibt es Grenzen für mechanisches Recycling. Deshalb denke ich, dass auch chemisches Recycling künftig Fuß fassen wird.

Erema profitiert von Plastik-Müllbergen. Sie müssten hoffen, dass die Debatte nie abebbt.

Wir haben die Vision, dass Kreislaufwirtschaft bei Plastik 2030 die Wirklichkeit und Erema treibende Kraft ist. Wenn die Debatte immer so weitergeht wie bisher, schadet das aber dem Image.

