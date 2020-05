„Schön habt ihr es hier.“ Die Begrüßungsworte von Landwirtschafts- und Tourismus-Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) hört Georg Baumgartner natürlich gerne. In vierter Generation führt der Vater von zwei Kindern das Vier-Sterne-Hotel Christkindlwirt gleich unmittelbar neben der Wallfahrtskirche in Steyr. Viel Geld, Fleiß und Herzblut haben er und seine Frau Regina in das Vier-Sterne-Hotel gesteckt. Dann kam Corona. Der Lockdown. Eine Vollbremsung. Bis gestern.