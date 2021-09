"Es braucht jetzt einen Kraftakt"

Sowohl die an die Wand gefahrene Bundesstrategie für künstliche Intelligenz als auch die neue Technische Universität brauchen einen Kraftakt, sagt JKU-Rektor Meinhard Lukas. Oberösterreich sei ziemlich gut aufgestellt in der Forschung, doch Ergebnisse in unternehmerische Erfolge zu verwandeln, gehe noch besser.