Die Ennser Firma Digital City Solutions ist mit einer auf eine Stadt zugeschnittene Plattform in Enns schon länger erfolgreich und schickt sich jetzt an, den Prototyp auf alle 86 Städte mit mehr als 10.000 Einwohnern in Österreich auszurollen. Warum das erfolgreich sein soll? "Weil wir die Online- und die Offlinewelt miteinander verknüpfen und die Schnittstelle bilden", sagt Gründer und Geschäftsführer Mario Stangl.