Bis 2030 soll der Strom in Österreich ausschließlich aus erneuerbaren Energieträgern kommen, der CO2-Ausstoß in ganz Europa soll bis dahin um 55 Prozent sinken. Wie kann sich das ausgehen? Die zusammengefasste Antwort, die hochkarätige Experten bei der Veranstaltung "Industrie im Dialog" der Industriellenvereinigung Oberösterreich in Zusammenarbeit mit den OÖNachrichten gaben: Es kann funktionieren, aber es wird ein langer Weg. Und es kostet Geld.