Energiegemeinschaften: Wenn der Strom vom Dach des Nachbarn kommt

Die Idee dahinter ist naheliegend: Die Photovoltaik liefert genau dann besonders viel Strom, wenn die Hausbesitzer in der Arbeit und die Kinder in der Schule sind, in der Mittagszeit. Der Strom fließt dann ins Netz. Wie wäre es, wenn ich den Nachbarn zu einem für beide Seiten attraktiven Preis beliefern kann?