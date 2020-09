Bis 2030 will Österreich die Stromerzeugung umgebaut und auf erneuerbare Energieträger aufgebaut haben. Damit aber die ungleichmäßige Stromgewinnung aus Sonne und Wind ausgeglichen werden kann, braucht es Speicher. Die Energie AG Oberösterreich will daher das schon lange geplante und auch genehmigte Pumpspeicherkraftwerk in Ebensee so schnell wie möglich bauen, bestätigen Generaldirektor Werner Steinecker und Landesrat Markus Achleitner als Chef des Aufsichtsrates im Gespräch mit den