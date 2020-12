Energie AG: Weniger Strom verkauft, aber Gewinn stabil

Quer durch Österreich wurden heuer weniger Strom und Gas verbraucht. Das galt auch die Energie AG Oberösterreich, die den Rückgang vor allem bei den Industriekunden zu spüren bekam. Dennoch schloss der oberösterreichische Energieversorger das Geschäftsjahr 2019/20 besser ab, als das im Frühjahr noch angenommen wurde. "Wir haben im Sommer im Vertrieb wieder einiges aufgeholt, die Wasserführung im September war gut für unsere Kraftwerke. Und die Dividende für unsere Beteiligung an der Salzburg AG war erfreulich", sagt Generaldirektor Werner Steinecker.

Der Umsatz der Energie AG konnte nicht zuletzt wegen der Bündelung des Vertriebs sogar leicht um 1,3 Prozent auf 1,84 Milliarden Euro gesteigert werden, der Cashflow reduzierte sich um 6,4 Prozent auf 185,8 Millionen Euro. Außergewöhnlich erscheint die Verdoppelung des Betriebsergebnisses (Ebit) auf 147,7 Millionen Euro. Das hat aber mit der Abwertung des Netzes zu tun, die im Vorjahr aus bilanztechnischen Gründen vorgenommen werden musste, sagt Finanzvorstand Andreas Kolar. Im Grunde sei der Gewinn in etwa gleich geblieben, was angesichts der Rahmenbedingung durchaus erfreulich gewesen sei. Corona habe die Energie AG 20 Millionen Euro gekostet. Im Gegenzug habe man sich aber 13 Millionen in verschiedenen Bereichen erspart.

Das Virus verursachte im abgelaufenen Jahr auch einen Rückstau bei den Investitionen, weil einige Baustellen vorübergehend geschlossen waren. Dafür will die Energie AG im neuen Geschäftsjahr mehr als 250 Millionen Euro investieren.

Vor allem das Stromnetz wird weiter ausgebaut, aber auch die Versorgung der oberösterreichischen Haushalte mit Breitband soll vorangetrieben werden, sagt Technik-Vorstand Stefan Stallinger. Das Glasfasernetz wurde heuer um 500 auf 6600 Kilometer erweitert.

Projekt für die Energiewende

Für Steinecker wird 2021 "das Entscheidungsjahr für das Projekt eines Pumpspeicherkraftwerks in Ebensee". Wie berichtet, liegt das Projekt fix und fertig in der Schublade. Es braucht aber Finanzierungszusagen der öffentlichen Hand. Ohne diese rechne sich das Projekt nicht, obwohl die Pumpspeicher für das Projekt der Energiewende ein wichtiger Bestandteil seien.

Artikel von Dietmar Mascher Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Wirtschaftsredaktion d.mascher@nachrichten.at