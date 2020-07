Einkaufen der Zukunft: Bei Hofer wird das Einkaufswagerl intelligenter

Kaufen wir künftig unsere Lebensmittel nur noch online ein? Horst Leitner, Chef der oberösterreichischen Handelskette Hofer, rechnet in absehbarer Zeit nicht damit. "Sollten die Konsumenten das tatsächlich wollen und dafür auch zu zahlen bereit sein, können wir sehr rasch darauf reagieren", sagt er im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Derzeit deute aber in Europa wenig darauf hin, dass die Menschen beim Lebensmitteleinkauf ihre Gewohnheiten signifikant verändern. "Solange die Filialkunden die Kosten für die Onlinekunden übernehmen müssten, stellen wir nicht um", sagt Leitner.

Während die Hofer-Mutter Aldi Süd in den USA 2000 Filialen betreibt und mit dem Online-Shopping sehr erfolgreich sei, weil die Amerikaner gewohnt seien, für die Lieferung extra zu zahlen, sei dies in Europa anders, sagt Leitner, der jahrelang für Aldi Süd in Chicago gearbeitet hat. Auch in der online-affinen Schweiz, wo der Anteil des Onlinehandels überdurchschnittlich hoch ist, erreicht der Lebensmitteleinkauf nur einen Anteil von einem Prozent.

Corona habe gezeigt, dass die bestehenden Systeme nicht skalierbar seien und die zunächst gestiegene Nachfrage rasch verpufft sei.

Die digitale Transformation im Lebensmittelhandel finde freilich dennoch statt, sagt Leitner. Allerdings in einem Bereich, den der Kunde kaum wahrnimmt. Etwa bei der Optimierung der Lieferkette, wo es darum geht, Millionen von Lkw im Jahr zu koordinieren. Bei der Automatisierung im Lager und beim Datenfluss zwischen Filialen, Zentrale und Lieferanten. "Es müssen dann nicht 100 Filialleiter extra bestellen. Die Lieferanten bekommen automatisch die Anforderungen."

Veränderungen erwartet Leitner beim Einkaufen im Geschäft. "Die größte Stresssituation haben die Kunden an der Kassa mit dem Einräumen und Zahlen. Das wird in ein paar Jahren in dieser Form Geschichte sein", sagt Leitner. Derzeit würden verschiedene Systeme geprüft. "Amazon go" sei eines der teureren. Günstiger und einfach zu handhaben seien digital aufgerüstete Einkaufswagerl, die jede Ware beim Befüllen registrieren, die Bezahlung via Karte kann beim Wagerl selbst erfolgen, ein eigenes Konto beim jeweiligen Händler werde es nicht brauchen. Zwar werde es immer noch eine besetzte Kassa geben. "Aber ein neues System wird in zehn Jahren Standard sein", sagt Leitner.

Preis und Ablaufdatum

Die digitale Transformation werde auch die Preisbildung verändern. Produkte, deren Ablaufdatum sich nähert, könnten automatisch billiger werden.

Leitner sieht im Lebensmitteleinkauf in den Filialen nach wie vor eine Zukunft. "Die Gesellschaft hat ein Interesse daran, dass die Menschen das tun, weil dadurch Frequenz für andere Geschäfte und Freizeitaktivitäten entsteht", sagt er.

Großen Bedarf für weitere Filialen sieht er aber nicht. "Das Netz der Handelsbetriebe ist schon sehr dicht. Wir haben mehr als 500 tolle Standorte in Österreich und werden nur noch dort neue eröffnen, wo die Bevölkerung stark wächst oder sich Verkehrswege ändern." Das oberösterreichische Raumordnungsprogramm unterstütze dabei. Es gehe jetzt darum, leere Flächen zu füllen und Ortszentren zu beleben.

Prominentestes Beispiel ist eine Hofer-Filiale, die in der Linzer Taubenmarkt-Arkade 2021 aufsperren soll. Diese werde sich entgegen anderslautenden Gerüchten nicht von anderen Filialen unterscheiden. Leitner: "Wir bieten dort das bewährte Hofer-Angebot. Möglicherweise ist im Zentrum der Durchschnittseinkauf niedriger, dafür die Frequenz höher."

Horst Leitner über ...

... die Coronakrise: "Es stimmt nicht, dass wir die großen Coronagewinner sind. Der Umsatz stieg zwar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund zehn Prozent. Dafür haben wir rund 20 Millionen Euro für Sicherheits- und Hygienemaßnahmen wie Desinfektion und das dafür erforderliche Personal am Eingang der Filialen ausgegeben."

... die Hofer-Beschäftigten: Sie waren in der Krise besonders gefordert, aber auch topmotiviert. Das Feedback der Kunden war sehr gut. Die Mitarbeiter bekamen während der Krise abgesehen von den Überstunden um zehn Prozent mehr Lohn.

... die Hofer-Gruppe: Hofer steuert von Österreich aus auch die Märkte Italien, Schweiz, Slowenien und Ungarn und damit insgesamt 25.000 Mitarbeiter in 1070 Filialen, in Österreich 12.000 Mitarbeiter in 528 Filialen.

... Oberösterreich: Hier beschäftigt Hofer in 84 Filialen 3000 Mitarbeiter und hat 111 Lieferanten unter Vertrag, darunter langjährige Partner wie Spitz oder Hochreiter.

... Zahlen: Hofer hat im Jahr 2019 4,3 Milliarden Euro umgesetzt (2018: 4,2 Milliarden Euro) und hält in Österreich einen Marktanteil zwischen 20,5 und 20,9 Prozent.

... die nächsten Pläne: "Wir werden das Thema Frische bei Obst und Gemüse, aber auch bei Frischfleisch weiter forcieren. Das werden die Kunden auch in den meisten Filialen durch optische Veränderungen bemerken."

