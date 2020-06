Zwei Jahre nach dem durchaus spektakulären Zusammenschluss der größten Raiffeisen-Lagerhäuser des Landes (Eferding-Grieskirchen übernahm Mitte Wels, Innviertel-Geinberg das Traunviertel mit Zentrale in Wolfern) steht jetzt eine weitere Fusion an. Geplant ist, dass die kleine Genossenschaft Urfahr mit der Zentrale in Ottensheim mit dem Innviertel-Traunviertel den Doppelpass spielt. "Ende Juli soll bei der Generalversammlung der Beschluss dafür gefasst werden.