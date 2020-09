Eine kleine Delle beim Umsatz soll Pöttinger nicht bremsen

Der Grieskirchner Landmaschinenhersteller Pöttinger hat im Geschäftsjahr 2019/20 (per 31. Juli) zwar eine kleine Delle hinnehmen müssen, ist aber bisher gut durch die Krise gekommen.

"Trotz Corona und damit verbundenen Einbußen im zweiten Halbjahr konnten wir den zweithöchsten Umsatz in unserer Firmengeschichte erzielen", sagt Gregor Dietachmayr, Sprecher der Geschäftsführung. 366 Millionen Euro (nach 382 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2018/19) wurden umgesetzt. Im Branchenschnitt sieht sich das Traditionsunternehmen mit dem relativ geringen Rückgang (minus vier Prozent) jedoch im europaweiten Spitzenfeld.

90 Prozent des Umsatzes wurden im Ausland erwirtschaftet. Die größten Einzelmärkte sind Deutschland (19 Prozent) und Frankreich (15). Dort blieben die Erlöse ebenso wie in Österreich stabil. Rückgänge in einigen europäischen Ländern konnten durch Zuwächse in Übersee – USA plus 67 Prozent – teilweise kompensiert werden. "Vor allem in den USA macht sich die konsequente Aufbauarbeit der vergangenen Jahre bemerkbar", sagt Dietachmayr. Auch in Belgien, Dänemark, Schweden, Kasachstan und Weißrussland sowie in China und Japan verzeichnete Pöttinger Umsatzzuwächse.

Das Geschäftsfeld "Ersatzteile" mit dem im Jahr 2018 eröffneten Logistikcenter in Taufkirchen habe einen wesentlichen Umsatzbeitrag geleistet: Das Wachstum betrug sieben Prozent, 50.000 Teile wurden in 68 Länder geliefert.

In St. Georgen entsteht derzeit ein Montagewerk für Rundballenpressen und Großschwader. 25 Millionen Euro fließen in den ersten Bauabschnitt des vierten Pöttinger-Werks. Dieser soll 2021 – zum 150-Jahr-Jubiläum der Firma – abgeschlossen sein. Fernziel von Pöttinger (1900 Mitarbeiter, Tochterfirmen in 15 Ländern) ist ein Umsatz von 450 Millionen Euro. (viel)