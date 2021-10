Ein Abgang nach 39 Jahren

Edmund Gabmann hat den Vorsitz in der Berufsgruppe in der Landesinnung Bau der Wirtschaftskammer Oberösterreich übergeben – und zwar nach rund 39 Jahren. In seiner Funktion war er etwa bei der Entwicklung der Honorarordnung der Baumeister und der Kalkulationsrichtlinien für Planungsleistungen beteiligt. Für sein jahrzehntelanges Engagement hat Gabmann diese Woche auch die Baumeister-Trophäe erhalten.

Gabmann leitet ein Baumeisterbüro mit den Schwerpunkten Planung, örtliche Bauaufsicht und Innenarchitektur in Linz. Sein Nachfolger an der Spitze der planenden Baumeister wird Peter Blineder.