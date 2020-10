Eigentümer stehen hinter Flughafen Linz, Investitionen wie geplant

Das teilten Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) und Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) nach einem Zukunftsgespräch am Mittwoch mit. Der Passagier-Flugverkehr sei aufgrund der Coronakrise eingebrochen, das Management könne den Flughafen aber "ohne Bedarf an Zuschüssen seitens der Eigentümer" sicher durch die Krise steuern. "Wobei sich der Frachtbereich sehr gut entwickelt, so wurde im August bereits wieder das Vorjahresniveau erreicht", erläuterten Luger und Achleitner in einer gemeinsamen Presseaussendung. Verhandlungen mit Fluggesellschaften seien am Laufen, um den Passagierverkehr wieder hochfahren zu können, sobald die Pandemie es zulasse.

Vonseiten des Flughafens erfuhr die APA, dass die Kurzarbeit bis mindestens März 2021 verlängert und operative Abläufe angepasst würden. Zudem würden Investitionen, die nicht notwendig sind, verschoben. "Gespart wird natürlich an allen Ecken und Enden", sagte Flughafen-Geschäftsführer Norbert Draskovits.

Der Flughafen Linz solle auch in Zukunft drei zentrale Aufgaben erfüllen: Die Anbindung an internationale Drehkreuze, weitere Linien- und Charterflüge im Passagierbereich, die wichtige Unterstützung für das Bundesheer und eine essenzielle Funktion für den Wirtschaftsstandort Oberösterreich als wichtiger Logistikknotenpunkt, so die Politiker.