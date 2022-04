"Eine Jahrhundertchance", sieht der Geschäftsführer von Hueck Folien, Martin Bergsmann, in der Gründung der Digitaluni in Linz. Bergsmann war Teil der Konzeptgruppe für das Projekt. Dass nun geplant sei, Teile der JKU in die neue Universität zu überführen, halte er nicht für richtig. "Das ist eine politische Entscheidung und widerspricht grundsätzlich den Vorschlägen der Konzeptgruppe. Das wäre ja das Faszinierende an diesem Projekt: dass etwas mit einer völlig neuen Kultur entsteht. Es spräche