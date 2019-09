Digitalos: Wir suchen bis 12. September die digitalen Vorreiter

Mit dieser Idee bewirbt sich das Start-up (im Bild Geschäftsführer Markus Pollhammer) beim Digitalos.

Der Digital-Preis wird am 22. Oktober erstmals von den OÖN und ihren Partnern verliehen. Die Preise werden in fünf Kategorien ausgelobt. Bewerbungen sind noch bis 12. September möglich. Alle Infos sind unter www.digitalos.at zu finden. Alle Bewerber sind zur großen Digitalos-Gala in der Linzer Tabakfabrik eingeladen.

Nach der Gala finden am 23. und 24. Oktober zum zweiten Mal die "Digital Days" im OÖN-Forum in den Promenaden Galerien statt. Beim Weiterbildungs- und Netzwerk-Event werden erneut namhafte Experten sprechen. Die Themen reichen von Blockchain über Online-Handel bis Marketing. Alle Infos unter nachrichten.at/digitaldays.

