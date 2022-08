Digitalos: Wie ein Altenberger den Luftraum digitalisiert

"Wir digitalisieren den Luftraum für die unbemannte Luftfahrt": So beschreibt Thomas Neubauer aus Altenberg das von ihm mitbegründete Start-up Dimetor und die dazugehörige Plattform AirborneRF. Beim Digitalos, dem Digitalpreis der OÖNachrichten und ihrer starken Partner, hat sich Neubauer in der Kategorie "Digitale Start-ups" beworben. All jene, die sich ebenfalls in der digitalen Welt positiv hervortun und ihr Basislager in Oberösterreich aufgeschlagen haben, können ihre Bewerbungsunterlagen noch bis Samstag, 3. September, auf digitalos.nachrichten.at einreichen.

AirborneRF ist eine Plattform, um Daten in der Luftfahrt besser analysieren zu können. Die Software helfe dabei, jene 3-D-Signalräume zu errechnen, in denen Flugaufsichtsbehörden die Routen für kommerzielle Drohnenflüge festlegen und genehmigen können.

Das Start-up sieht sich dabei als Bindeglied zwischen der Luftfahrt und der Telekommunikation. Es gehte um einen "Milliardenmarkt", der gerade erst am Anfang stehe. Betreiber wie British Telecom, Swisscom oder Vodafone arbeiteten bereits mit der Lösung aus dem Mühlviertel zusammen, sagt Neubauer.

Einreichungen für den Digitalos sind in drei weiteren Kategorien möglich: Digitale Transformation, Digitales Engagement und Digitale Persönlichkeit. Gesucht werden Firmen, die ein analoges in ein digitales Geschäftsmodell erfolgreich gewandelt haben, Vereine, Institutionen, Organisationen und Gruppen, die sich durch digitales Engagement für die Gesellschaft hervorgetan haben, und Personen des digitalen öffentlichen Lebens mit originellen Inhalten, etwa in sozialen Medien. Die Digitalos-Gala ist am 6. Oktober im OÖN-Forum in den Promenaden Galerien in Linz.