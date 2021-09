Digitalos: Jetzt bewerben für den OÖN-Digitalpreis!

Es ist ein Preis, der Oberösterreich vernetzt: Der Digitalos der OÖN und ihrer Partner holt auch heuer bei seiner dritten Auflage wieder die erfolgreichsten Unternehmen und Persönlichkeiten vor den Vorhang, die sich in der digitalen Welt auszeichnen.

Gesucht werden Vorreiter in drei Kategorien: Erstens sind das digitale Start-ups, die über ein rasch skalierbares Geschäftsmodell verfügen und attraktiv für Investoren sind. Zweitens geht es um digitale Persönlichkeiten, die sich im Internet hervortun und dort mit ihren Inhalten viele Menschen erreichen. Und drittens zeichnen wir Unternehmen in der Sparte digitale Transformation aus, die ein analoges in ein digitales Geschäftsmodell gewandelt haben.

Alle Infos und das Bewerbungsformular auf www.nachrichten.at/digitalos