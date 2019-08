Digitalos: Eine bunte Mischung an Bewerbern

Wie breit die Palette an digitalen Ideen in Oberösterreich ist, zeigt die Bewerberliste für den Digitalos. Täglich landen zahlreiche neue Anmeldungen bei den OÖN. Der Preis wird heuer erstmals am 22. Oktober in der Linzer Tabakfabrik verliehen. Für die Gewinner der Kategorie loben die OÖN je 9000 Euro aus, die Plätze 2 bis 5 erhalten je 4000 Euro. Das Einreichformular finden Sie online auf www.digitalos.at.

Dass auch in traditionellen Leitbetrieben Digitalisierung eine zunehmende Rolle spielt, zeigt Happy Foto. Das Freistädter Unternehmen hat den Wechsel vom analogen zum digitalen Fotobuch begleitet – und im Gegensatz zu vielen Konkurrenten in der Branche auch gut gemeistert. Nun wird bereits an neuen Projekten gearbeitet, etwa Fotobücher mit Hilfe künstlicher Intelligenz herzustellen. Die Mühlviertler sehen beim Digitalos in der Kategorie "Digitale Transformation" Chancen.

Bei Vereinen hoch im Kurs stehen Mathias Maier und Lukas Krainz. Die beiden haben vor drei Jahren die App vereinsplaner.at gegründet. Musikkapellen, Feuerwehren und Unterhaus-Fußballer organisieren damit ihre Termine. Mehr als 1000 Vereine sind bereits an Bord.

Im Gesundheitsbereich ist das im Vorjahr gegründete Linzer Start-up Igevia tätig. Gerhard Feilmayr und Dominik Flener wollen Allergietests in die digitale Welt verlagern. Dies funktioniere mit einer Kombination aus einem Onlineportal und einer Blutprobe von Patienten. Diese sei die Basis, um 273 mögliche Allergene zu analysieren, sagen die Firmengründer. Das Potenzial sei enorm: Allein in Österreich leiden laut Igevia drei Millionen Menschen an einer Allergie, in Europa sind es rund 145 Millionen Betroffene.

Start-ups haben beim Digitalos nicht nur die Chance auf eine Trophäe und Preisgeld, sondern auch auf eine kostenlose Jahresmitgliedschaft in der Grand Garage, der Ideenwerkstatt der Linzer Tabakfabrik.

Bewerbungen für den Digitalos sind auch als "digitale Person" sowie in der Kategorie "Science/künstliche Intelligenz/Projekte" möglich. Machen Sie mit!

