Digitalos 2020: Wer wird "Digitale Person des Jahres"?

Wer wird der Sieger in der Kategorie "Digitale Person"?

Die OÖN haben aus allen Bewerbungen die 5 aussichtsreichsten Kandidaten (Youtuber/Influencer/Podcaster/Social Media, etc.) ausgewählt.

Nun sind Sie am Zug: Wählen Sie beim Publikums-Voting auf nachrichten.at Ihren Favoriten!

Die Abstimmung endet am 18. November, 12:00 Uhr.

Wer sich in dieser Sparte durchgesetzt hat, wird in der - Gala-Sendung „Digitalos“ am 10. Dezember um 20.15 Uhr auf nachrichten.at und TVeins bekanntgegeben. Dann stehen auch die Sieger der anderen Kategorien fest, die von der Jury bestimmt werden. Der "Digital Award" wird gemeinsam mit der Sparkasse OÖ und der Tabakfabrik Linz veranstaltet.