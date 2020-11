Digitalos 2020: Das sind die Finalisten

Mehr als 100 Bewerbungen haben in den vergangenen Wochen die Wirtschafts- und Onlineredaktion der Oberösterreichischen Nachrichten erreicht: vom Internet-Star bis zum aufstrebenden Start-up, vom etablierten Unternehmen bis zur innovativen Idee, die Firmen miteinander vernetzt. Der Digitalos spiegelt die Breite jener heimischen Unternehmen und Menschen, die in der digitalen Welt herausstechen und ihr Basislager in Oberösterreich haben – mehr denn je in einem Jahr, in dem die Digitalisierung so großen Auftrieb bekommen hat wie nie zuvor.

Intensiv hat in den vergangenen Tagen eine Expertenjury die Einreichungen analysiert, Stärken diskutiert und eine Vorauswahl getroffen. Die fünf Besten jeder Sparte sehen Sie hier.

Nun müssen unsere Favoriten noch einen zweiten Test bestehen. Denn jetzt ist die Jury des Digitalos am Zug: Die Partner OÖN, Sparkasse Oberösterreich, Tabakfabrik Linz, Land Oberösterreich, KPMG, Stadt Linz, Innovationshauptplatz Linz und die Wiener Städtische küren die Gewinner der zweiten Auflage des Digitalos. Den Vorsitz der Jury hat Unternehmer und Investor Florian Gschwandtner, Mitgründer von Runtastic, inne.

Aus den fünf Nominierten in drei Hauptkategorien – digitale Start-ups, digitale Transformation, Innovators Network Award – wird der Sieger ausgewählt.

Bildergalerie: Das sind die Finalisten

Onlinevoting auf nachrichten.at

Bei der digitalen Person wählen die Leser der OÖNachrichten per Online-Voting ihren Favoriten. Unter nachrichten.at können Sie ab sofort abstimmen! Den digitalen Pionier sucht die Jury direkt aus.

