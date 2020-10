Dieser Freitag wird zum Vorsorgetag

Gemeinsam veranstalten wir erstmals den Vorsorgetag. Experten geben in drei Gesprächsrunden Tipps zu einem Thema, das breit gestreut ist und von der privaten bis hin zur unternehmerischen Vorsorge reicht. Die Programmpunkte:

13.30 bis 14.15 Uhr: "Was ist, wenn etwas ist: Vorsorge im privaten Umfeld von der Patientenverfügung bis zum Testament." Teilnehmer sind Landesrätin Birgit Gerstorfer, die Notare Fritz Jank und Verena Nothegger sowie der Primar Christoph Röper.

14.30 bis 15.15 Uhr: Hier geht es um "Vorsorge im unternehmerischen Umfeld" mit den Notaren Christoph Grumböck und Clemens Ettmayer (Bild unten) sowie den Unternehmern Gerrit Glomser und Ines Mittermair.

15.30 bis 16.30 Uhr: Das Thema der dritten und letzten Gesprächsrunde des Tages lautet hier: "Immobilien schenken, erben, übergeben, kaufen und verkaufen und finanziell vorsorgen." Auf dem Podium sind die Notare Birgit Mohr und Sebastian Harich, Bernhard Ditachmair (Steuerberater, Bild oben), Christoph Zoitl (Leiter Treasury Hypo OÖ) und Wolfgang Stabauer (Öko Wohnbau, zweites Bild).

So sind Sie bei der Veranstaltung live dabei: Coronabedingt findet die Veranstaltung ohne Publikum statt. OÖNachrichten-Leser können trotzdem live dabei sein: Die drei hochkarätig besetzten Gesprächsrunden werden ab 13.30 Uhr auf nachrichten.at übertragen. Der Zugang ist kostenlos und auch nicht an ein Digital-Abo der OÖNachrichten gebunden (eine Aufzeichnung gibt es später natürlich auch als "Video on demand" auf nachrichten.at).

