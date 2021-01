Diese Bäuerinnen stehen in der ersten Reihe

Rund 28.000 landwirtschaftliche Betriebe werden in Österreich von einer Frau geführt. Das ist mehr als jeder dritte Hof. Das spiegelt auch die Landwirtschaftskammerwahl in Oberösterreich. Noch nie war der Anteil an Bäuerinnen, die sich am Sonntag der Abstimmung stellen, so groß.

So führt mit Michaela Langer-Weninger erstmals eine Frau den Bauernbund als Spitzenkandidatin an. Die 41-Jährige ist Bäuerin am Aichriedhof in der Gemeinde Innerschwand. Auch wenn die gebürtige Waldviertlerin seit eineinhalb Jahren Landwirtschaftskammerpräsidentin und seit wenigen Monaten AMA-Verwaltungsratsvorsitzende ist, heißt es: Wenn die Mutter von drei Kindern zu Hause ist, wird früh aufgestanden. Die Stallarbeit im Heumilchbetrieb beginnt um fünf Uhr. Vor ihrer politischen Tätigkeit lag die Bewirtschaftung des Hofes in Langer-Weningers Händen. Jetzt kümmert sich ihr Mann Leopold darum.

Michaela Langer-Weninger (Bauernbund) Bild: Alexander Schwarzl

Langer-Weninger geht am Sonntag mit einer stark weiblich geprägten Liste ins Rennen. Auch die Positionen 3, 5, 7, 9, 11 und 13 haben Frauen inne. Derzeit hält der Bauernbund in der Vollversammlung 24 der 35 Sitze.

Bei den Grünen Bäuerinnen und Bauern (ein Mandat) heißt es bis zu Platz 32 abwechselnd Mann-Frau. Die Mörschwangerin Katharina Stöckl geht hinter Clemens Stammler als Nummer zwei in die Wahl. Sie betreibt mit ihrem Mann Raimund im Vollerwerb eine Bio-Schweinezucht und -mast, Bio-Ackerbau und Direktvermarktung. Vier erwachsene Kinder hat das Paar. Die Rolle der Frau auf einem Bauernhof: "Da gibt es nicht nur die Arbeit im Stall. Auch Haus, Hof und Kinder müssen versorgt werden." Die Pflege der Angehörigen verlange vielen Bäuerinnen alles ab. Eine 40-Stunden-Woche reiche nicht aus, um alle Arbeiten zu erledigen. Politisch solle frau sich trotzdem engagieren.

Katharina Stöckl (Grüne Bäuerinnen und Bauern)

Ebenfalls als Nummer zwei ist die Vorchdorferin Natascha Maier bei der Freiheitlichen Bauernschaft (hinter Franz Graf, drei Mandate) gelistet. "Wir haben Mastschweine, ein paar Pferde und im Sommer Weidegänse." Es sei ein Vollerwerbsbetrieb. Maier, verheiratet und Mutter von drei Kindern (zwei davon schulpflichtig), geht wie ihr Mann zusätzlich arbeiten. "25 Stunden wöchentlich im Gesundheitsbereich", erzählt sie. Trotzdem engagiert sie sich als Seminarbäuerin. Ein Anliegen, das fast alle Fraktionen teilen: "Die Herkunftskennzeichnung. Nur so hat unsere kleinstrukturierte Landwirtschaft eine Chance."

Natascha Maier (Freiheitliche Bauernschaft) Bild: Privat

Anna Prandstetter ist bei den SPÖ-Bauern (zwei Sitze) hinter Michael Schwarzlmüller gelistet. Die Prandstetters haben in Kefermarkt einen Milchviehbetrieb. Ihr Mann arbeitet im Lagerhaus, die zwei erwachsenen Kinder helfen auf dem Hof neben ihrem Job mit. Vor allem die kleinen Betriebe hätten es schwer: "Da bleibt am Ende sehr wenig übrig. Sie müssten mehr gefördert werden." In der Vollversammlung wünscht sie sich noch mehr Frauen, auch "weil das Klima in diesem Gremium ganz anders geworden ist, seit Langer-Weninger Präsidentin ist. Das finde ich gut."

Anna Prandstetter (SPÖ-Bauern) Bild: pixelkinder.com

"Wertvoller Lebensraum"

Beim Unabhängigen Bauernverband (UBV) ist Gudrun Roitner als erste Frau auf Listenplatz fünf zu finden. "Mit 21 Jahren musste ich den Hof übernehmen, weil der Vater einen Schlaganfall hatte", erzählt die Wilheringerin, die den "Alpakahof" führt. Die Idee dazu hatte ihr Sohn. Keine Arbeit auf dem Hof ist ihr fremd. Und sie werde für die Bäuerinnen nicht weniger: Kindererziehung, Altenbetreuung, die Vorgärten und das Hofumfeld müssen gepflegt werden. "Gerade Bäuerinnen bekommen aber oft eine sehr niedrige Pension." Einig sind sich alle fünf: "Es geht um einen wertvollen Lebensraum."

Gudrun Roitner (Unabhängiger Bauernverband) Bild: Privat

Auffällig ist, dass Frauen kleinere Betriebe leiten. Zwischen 50 und 59 Jahren ist der Anteil der Betriebsleiterinnen am höchsten – weil der Partner in Pension geht.

