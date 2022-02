Als 2005 die Anteile des Bundes am Flughafen Linz an Land Oberösterreich und die Stadt Linz übertragen wurden, haben Landeshauptmann Josef Pühringer (VP) und der Linzer Bürgermeister Franz Dobusch (SP) vereinbart: keine Politiker im Aufsichtsrat. Das hielt bis 2019. Dann wollte der Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (VP) als oberster Eigentümer-Vertreter selbst in den Aufsichtsrat. Die Landesfinanzdirektorin Christiane Frauscher musste ihren Platz räumen.