"Die Schüler lernen, wenn sie dich mögen"

Vergeigen wir in der Volksschule unsere Zukunft? Sind Noten oder verbale Beurteilungen zielführender? Und sind nicht viel eher die Eltern als die Kinder das Problem? Diese Fragen waren Thema bei der zweiten Auflage der Veranstaltungsreihe "Wirtschaft anders" der VKB-Bank, des Strategieberaters DreamTeam und der OÖN. VKB-Generaldirektor Christoph Wurm, Erich Schönleitner, Chef von DreamTeam, und Dietmar Mascher (stv. Chefredakteur OÖN) diskutierten mit der ehemaligen Volksschuldirektorin Inge Bammer und Oberösterreichs Bildungsdirektor Alfred Klampfer im Schulzentrum in Feldkirchen an der Donau.

"Unser Schulsystem ist so aufgebaut, dass wir nach Fehlern bei den Kindern suchen", sagt Bammer. Nicht alle Kinder seien gute Schüler, aber jedes von ihnen könne etwas besonders gut, und bei diesen Stärken müsse man ansetzen. Bammer war elf Jahre Direktorin einer Volksschule im Linzer Franckviertel mit Schülern aus 26 unterschiedlichen Nationen. Sie ist dennoch eine strikte Gegnerin von Sprachklassen: "Das ist Segregation. Asylwerber-Kinder lernen die Sprache binnen eines Jahres, wenn sie in der Regelklasse bleiben." Natürlich gebe es Probleme in den Schulen, etwa mit schwierigen Eltern, sagte Klampfer: Für viele sei ein Zweier in der Volksschule bereits eine Katastrophe.

Der Druck auf die Lehrer in der vierten Klasse sei zum Teil enorm. Andere würden sich kaum für die schulischen Angelegenheiten ihrer Kinder interessieren. Im städtischen Bereich sei man auch mit Schülern konfrontiert, die keine Lehrerinnen akzeptieren würden. "Generell wird in den Schulen aber gut gearbeitet", sagte Klampfer.

85 Prozent der Schüler in den vierten Klassen in Oberösterreich würden die Bildungsstandards erreichen. Der Anteil jener, die nur einen Pflichtschulabschluss schaffen, liege bei zehn Prozent.

Fächer- und notenlose Schule

Und wie können wir die Schule besser machen? Bammer plädierte für eine fächer- und notenlose Schule und lebensnahes Lernen. Das Kind müsse im Mittelpunkt stehen.

Klampfer ist dafür, den Lehrern zu vertrauen: "Als Schüler brauche ich nur eine Person, die an mich geglaubt hat." Dass es in der Schule vor allem viel um Beziehungen geht, darüber herrschte auch Einigkeit bei der abschließenden Publikumsdiskussion: "Kinder lernen, wenn sie dich mögen", so eine Volksschullehrerin. (prel)