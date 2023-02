Die merkwürdige Insolvenz von Bau & Boden

Am Freitag wartete das Landesgericht Linz weiter vergeblich auf die 4000 Euro Kostenvorschuss, um das Verfahren überhaupt eröffnen zu können. Es sei "gerade bei so einem großen Fall ungewöhnlich, dass die Antragstellerin den Kostenvorschuss noch nicht erlegt hat", sagt Alexander Meinschad, Referent des Kreditschutzverbandes KSV1870 in Linz. Auch dass der Konkursantrag von Bau & Boden am Dienstag nicht von einem Anwalt, sondern persönlich eingebracht worden sei, überrasche. Ähnlich sieht das