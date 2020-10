"Die Menschen werden beim Essen achtsamer"

"Eine Biokette in den Niederlanden wollte unsere Fleischlos-Produkte im Regal haben. Da ist uns leider Corona dazwischengekommen, das Projekt verschiebt sich. Grundsätzlich sind wir als Lebensmittelbetrieb aber sehr gut durch die Krise gekommen", sagen Thomas und Hermann Neuburger. Die Zeichen bei den Ulrichsbergern (insgesamt 110 Mitarbeiter) stehen weiter auf Expansion.

"Sagen Sie niemals Leberkäse zu ihm" – mit diesem Werbeslogan wurde die Firma Neuburger aus Ulrichsberg bekannt. Mittlerweile hat sich der Fleischverarbeiter aus dem Mühlviertel (die Lieferanten haben allesamt das AMA-Gütesiegel) mit fleischlosen Produkten teils neu erfunden: Es gibt Bratwürstel, Wiener Schnitzel oder Gyros – allesamt Fleischgerichte ohne Fleisch.

"Noch ist diese Linie mit zehn Prozent von unserem Umsatz ein kleines Pflänzchen. Aber es geht in diese Richtung", sagen Vater und Sohn im OÖN-Interview. Und dass "die Menschen in den Industrieländern bei der Ernährung achtsamer werden. Sie fragen, woher das Essen kommt und ob es gesund ist." Der Lebensmittelhandel reagiere darauf: "Wir strecken unsere Fühler über Österreich hinaus. Ziel sind der deutschsprachige Markt und die Benelux-Länder", sagt Thomas Neuburger. Der Jurist und Betriebswirt führt die Geschäfte bei der Neuburger Fleischlos GmbH. 40 Millionen Euro wurden in den vergangenen Jahren in das Projekt investiert, das entspricht fast dem doppelten Jahresumsatz von Neuburger.

Die Basis für die Produkte sind Kräuterseitlinge, die nach vielen Versuchen in eigenen Pilzzuchthallen und Produktionsstrecken erzeugt werden. "Wir haben viel Lehrgeld bezahlt. Die Corona-Pause haben wir genutzt, um die Kinderkrankheiten wegzubekommen", sagt Thomas Neuburger. Und dass "es nicht darum geht, dass wir nun alle Vegetarier werden. Aber es muss nicht jeden Tag ein Neuburger-Leberkäse sein. Zwei Mal die Woche ist genug."

Der Umgang mit Fleisch müsse sich wieder dringend ändern, so Hermann Neuburger, der den steigenden Konsum und die heutigen Bedingungen der Massentierhaltung als Fleischer seit Jahren kritisiert. (viel)