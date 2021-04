Frisches Fleisch vom Bio-Hochlandrind und vom Bio-Schwein liegt in der Vitrine, dazu gibt es Brot, Bio-Eier, Hirschschinken, Teigwaren, Kürbiskern-Produkte und andere selbst produzierte Köstlichkeiten. Manuel Herczogs Hofladen in seinem landwirtschaftlichen Betrieb in Weißkirchen lässt keine Wünsche offen. 50 bis 60 Stammkunden besuchen von donnerstags bis sonntags, also zu den Öffnungszeiten, "HeMa’s Hofladen" – und es werden mehr.