Die Krise hat dem Tourismus einen Kreativitätsschub verpasst

Für viele Tourismusbetriebe hat die Coronakrise Zeit gebracht, sich Neues zu überlegen. "Wir sind auf vieles gekommen. Umbauten im Hotelbereich, aber auch individuelle Arbeitszeitmodelle – vieles von dem, wie es bisher war, hat keinen Bestand mehr", sagt Eva Maria Pürmayer, Geschäftsführerin vom Bergergut, in der Villa Bergzauber in Roßleithen, wo zum ersten Mal die touristischen "Gipfelgespräche" stattfanden. Nachsatz: "Sonst bekommen wir bald keine Mitarbeiter mehr."

Der Hoteldirektor vom Familien-Luxushotel Dachsteinkönig in Gosau, Mario Pabst, hat mit zwei Programmierern und einem Taxifahrer eine Taxi-App (Taxi Spot) für den ländlichen Raum entwickelt. Wie bei Uber sind bei der Bestellung Preis und Abholzeit ersichtlich, Einheimische und Mitarbeiter zahlen weniger als Urlauber. "Eine 24/7-Mobilität ist damit auch im ländlichen Raum zu erreichen." Benützbar sei die App auch zur Verkehrsberuhigung etwa in Hallstatt oder am Traunsee, wenn Touristen ihr Auto abstellen und mit einem Taxiservice weiterfahren.

Der Scharnsteiner Möbel- und Matratzenerzeuger Grüne Erde hat es geschafft, mehr als die Hälfte des Umsatzes online zu machen und den Umsatz trotz lange geschlossener Filialen um ein Drittel zu erhöhen. Das Unternehmen ist mit seiner Grünen Erde Welt zu einem touristischen Faktor in der Region Almtal geworden. Der Ansturm der Gäste habe die Erwartungen bei Weitem übertroffen, so Geschäftsführer Kuno Haas. "Es geht nicht primär ums Verkaufen, sondern darum, behutsam und ohne erhobenen Zeigefinger in den sorgsamen Umgang mit unserem Planeten einzuführen." Mehr als 70.000 Besucher schätzten dieses Konzept bisher.

An einer vielversprechenden App forscht der Skihersteller Fischer, der sich als "Tourismusbetrieb" bezeichnet, weil "wir stark vom Tourismus abhängen", so Fischer-Chef Franz Föttinger. Man habe die Zeit genützt, um eine App zu entwickeln, die beim Skifahren das Fahrverhalten analysieren und den passendsten Ski und Schuh empfehlen soll. Ein weiteres Projekt mit der JKU soll den Produktionsprozess von Skischuhen verbessern.

Tourismuslandesrat Markus Achleitner stellte eine passende Fördermöglichkeit für kreative Ideen im Tourismus vor: den oö. Tourismus-Inkubator. Dieser berät, fördert und begleitet Start-ups. 12 Monate erhalten Gründer Begleitung durch die Experten von tech2b, Business Upper Austria sowie Oberösterreich Tourismus und einen nicht rückzahlbaren Barzuschuss von 10.000 Euro. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis 31. Juli. "Start-ups tragen zur Wettbewerbsfähigkeit und zum Strukturwandel in der Branche bei." (uru)