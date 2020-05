"Für die Hälfte unserer Leute haben wir in vier Monaten keine Arbeit mehr." Die Vertreter der Bauindustrie sind im Branchentalk von OÖNachrichten und der Sparte Industrie höchst beunruhigt, was ihr Geschäft mit den Gemeinden betrifft. Karl Weidlinger, Sprecher der Bauindustrie in Oberösterreich, fürchtet, dass von den Gemeinden, die wichtige Auftraggeber sind, heuer keine Aufträge kommen.