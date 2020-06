Deutsche Misere ärgert heimische Schlächter

Die positiven Corona-Fälle in deutschen Schlachthöfen (siehe auch Seite 6) lenken den Blick auch auf die heimische Fleischindustrie. Viele Konsumenten fragen sich, ob Fleisch aus diesen großen deutschen Konzernen auch auf österreichischen Tellern gelandet ist: "In Österreich werden pro Jahr rund fünf Millionen Schweine erzeugt", sagt Johann Schlederer, Geschäftsführer der heimischen Schweinebörse. Damit wäre die Selbstversorgung mit österreichischem Schweinefleisch gewährleistet. Dennoch würden zusätzlich 2,5 Millionen Schweine pro Jahr aus der EU importiert: Zwei Drittel davon kämen aus Deutschland. "Tönnies ist das größte Fleischunternehmen in Deutschland, da ist es sehr wahrscheinlich, dass dieses Fleisch auch in Österreich gelandet ist." Dieses Fleisch sei aber nicht schlecht, wie Schlederer sagt.

In den Kühlvitrinen der heimischen Supermarktketten wird zum Großteil österreichisches Frischfleisch angeboten. Nur der Diskonter Lidl hat fallweise deutsche Aktionsware im Angebot.

Rund 40 Prozent der Importware gingen in den Großhandel, 60 Prozent würden in der Fleischindustrie zu Wurst- und Schinkenprodukten verarbeitet, und da verliert sich die Spurensuche nach Importware. "Ungefähr dieselbe Menge, die wir importieren, wird in Form von verarbeiteten Produkten auch wieder exportiert", sagt Schlederer. Nur Ware mit dem AMA-Gütesiegel bedeute, dass die Rohware ausschließlich von heimischen Tieren stammt.

Die heimischen Schlachthöfe sind interessiert, die Unterschiede zu deutschen Betrieben zu betonen. Zu den größten zählt Großfurtner mit Sitz in Utzenaich (600 Mitarbeiter). Rund 1000 Rinder sowie 10.000 Schweine werden wöchentlich an den drei Standorten im Innviertel geschlachtet: "Die Arbeitsbedingungen bei uns sind mit denen in Deutschland nicht vergleichbar", sagt Rudolf Großfurtner. In seinem Betrieb sei das Gros der Mitarbeiter (zu 60 Prozent aus dem Ausland) angestellt, auf Werkvertragsbasis werde im niedrigen einstelligen Prozentbereich beschäftigt.

Lohndumping in Deutschland

In Deutschland gebe es ein "überbordendes Subfirmen-System", ergänzt Norbert Marcher, Geschäftsführer der größten heimischen Fleischverarbeitungsgruppe mit Zentrale in Villach und Standort in Linz (Landhof, 200 Mitarbeiter). "Und es fehlt ein Branchen-Kollektivvertrag", sagt Marcher (siehe auch Kasten). Die an Deutschland angrenzenden Länder würden alle unter dem deutschen Lohndumping leiden.

Ein weiterer Großer in der Branche ist Hütthaler mit Zentrale in Schwanenstadt. Die Firma hat im Vorjahr in Redlham einen "gläsernen Schlachthof" eröffnet, wo 25 Mitarbeiter aus östlichen Nachbarländern beschäftigt sind: "In Österreich findet man sie kaum", sagt Inhaber Florian Hütthaler. "Ohne die Hilfsarbeiter aus dem Ausland könnten wir die Produktion nicht aufrechterhalten."

Arbeiten in den Schlachthöfen

58 Prozent beträgt der Lohnunterschied aus heimischer Sicht zu den deutschen Mindestlöhnen von 9,35 Euro pro Stunde (ohne Pflicht, ein Weihnachts- und Urlaubsgeld zu zahlen). In Österreich sind (inkl. Sonderzahlungen) 14,83 Euro zu zahlen.

13.510 Beschäftigte sind in 1215 österreichischen Schlacht- und Zerlegebetrieben tätig. Die anstrengende Arbeit verrichten überwiegend ausländische Arbeiter, heimisches Personal ist rar.

Zwei oberösterreichische Betriebe haben einen Betriebsrat. Das sind der Schlachthof von Handlbauer und Landhof, das zu den Marcher Fleischwerken gehört. Grobe Verstöße bei Abrechnungen oder Lohneinstufungen seien nicht bekannt, heißt es auf OÖN-Anfrage bei der Gewerkschaft Proge.

