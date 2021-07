Wie andere Industrien auch, sind die 25 österreichischen Erzeuger von Lacken und Anstrichen von Rohstoffknappheit und enormen Preissteigerungen betroffen. "Aber wenn es beim letzten Gewerk, dem Außenputz, zu Verzögerungen kommt, dann kommt es zu verspäteten Übergaben und das führt zu Beschwerden, gemäß dem Motto: Den Letzten beißen die Hunde", sagt Paul Lassacher, Obmann-Stellvertreter der österreichischen Lackindustrie und Geschäftsführer von Synthesa Chemie in Schwertberg.

Statt einer üblichen prompten Verfügbarkeit müsste auf Außenputze drei Wochen gewartet werden – bestimmte Produkte sind allerdings wegen fehlender Rohstoffe nicht verfügbar. "Wir bieten Alternativen an, die aber bei der Verarbeitung etwas anders reagieren. Das haben Handwerker nicht gern", so Lassacher.

Der Monat Juni sei in der Produktion üblicherweise Hochsaison. "Derzeit fahren wir nicht 110 Prozent, sondern nur 80 Prozent", so Lassacher. Versprochene Lkw-Lieferungen von Bindemitteln wie Epoxidharzen würden ausfallen, Verzögerungen seien an der Tagesordnung. Seit Jahresbeginn seien die Lieferungen kontingentiert – auf dem Niveau von 50 bis 70 Prozent des Vorjahres, berichtet Lassacher, der für Verständnis wirbt, dass seine Branche unschuldig sei. Ein großes Werk von Bayer in Ludwigshafen hat nach langem Ausfall zwar zwischendurch wieder produziert, steht aber erneut wegen neuer Wartungen. Auch die Kapazitäten eines Werks in Polen fehlten.

Erst gegen Jahresende erwartet Lassacher Entspannung. Die mit der Knappheit einhergehenden Verteuerungen müsse man ohnehin akzeptieren, so der Manager.

Forschungsseitig ist die Lackindustrie (die ihren Forschungsanteil mit zehn bis 15 Prozent ihres Umsatzes angibt) derzeit gefordert, bei den wasserbasierten Lacken den Konservierungsanteil zu reduzieren. In dem Zusammenhang warnen die Lackerzeuger vor Überforderung. (sib)