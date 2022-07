Delfort: Die Sorgen ums Gas trüben die Freude über volle Auftragsbücher

Die Auftragsbücher seien voll, das erste Halbjahr sei gut gelaufen. Dennoch ist Martin Zahlbruckner, Vorstandschef des Papierkonzerns Delfort in Traun, alles andere als entspannt. Grund dafür ist die unsichere Energieversorgung. Zwar hat sich Zahlbruckner in der Papierfabrik Feurstein in Traun frühzeitig nach Alternativen zur Gasversorgung umgesehen.