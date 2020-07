"Normalerweise stehen 40 bis 45 Fahrzeuge auf unserem Ausstellungsplatz. Jetzt sind es 15. Der Platz ist so leer wie noch nie", erzählt Ferdinand Skohautil vom Reisemobilcenter in St. Pantaleon-Erla den OÖN. Während Kreuzfahrten und Flugreisen in Zeiten der Corona-Pandemie schwer zu kämpfen haben, herrscht in der Wohnmobil-Branche Hochsaison. Die Kunden mieten oder kaufen, um dort hin- fahren zu können, wo es ihnen gefällt – und wo Urlaub gerade möglich ist.