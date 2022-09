Ich will keine Entschuldigung, ich will keinen Schadenersatz. Ich will nur, dass so etwas nicht wieder passiert", sagt Anton Stahrlinger. Der 71-jährige Unternehmer kann stolz auf die Entwicklung einer Firma zurückblicken, die er als "eine Art Amazon für den B2B-Bereich" beschreibt. PBS (bekannt durch die Marke Skribo) in Wels beschäftigt heute 1500 Mitarbeiter in neun Ländern und setzt 400 Millionen Euro mit der Versorgung von Unternehmen mit Bürobedarf im weitesten Sinn um.