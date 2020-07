"Das Schlimmste haben wir überstanden"

"Das Schlimmste haben wir hinter uns", ist der gebürtige Steyrer Felbermayr überzeugt. "Es gibt keinen Grund zu glauben, warum die Erholung diesmal nicht ähnlich sein sollte." Sein Forschungsinstitut beobachtet die Entwicklung anhand verschiedenster Indikatoren, unter anderem der Lkw-Fahrleistung: Diese liege nur noch um drei Prozent unterhalb des jahreszeitlich üblichen Niveaus.

Größere Sorgen mache die Entwicklung der Handelsströme: Im ägyptischen Hafen von Port Said am Roten Meer sei das Frachtvolumen noch um 16 Prozent zu niedrig. "Der internationale Handel und damit die Exporte werden länger leiden", so Felbermayr.

Staaten, die Nettoexporteure sind – wie Deutschland oder Österreich –, würden deshalb länger brauchen, um frühere Niveaus wieder zu erreichen. Noch dazu, weil die Entwicklung schon vor Ausbruch der Corona-Pandemie stagniert habe. Diese Entwicklung habe ihm schon vor Corona Sorgen bereitet: "Wir nähern uns einer Situation, in der uns das Wachstum ausgeht." (sib)

