Das Land stellt die Förderung für Sanierungen um

Künftig sollen thermische Sanierungen nur noch bis zum "kostenoptimalen Niveau" gefördert werden – mit Pauschalbeträgen und Zuschlägen statt energetischen Sanierungsstufen. "Kein Dämmen um des Dämmens willen, sondern nur, soweit es sinnvoll ist", wird im Wohnbauressort argumentiert.

Das Geld, das damit eingespart wird, soll in Nachverdichtung und den Kampf gegen Bodenversiegelung fließen. Es wird mehr Förderung für Aufstockungen bei bestehenden Häusern und die Förderschiene "Abbruch und Neubau" geben. "Wir setzen Anreize für die ressourcenschonende Schaffung von Wohnraum", sagt Haimbuchner. Die Nachnutzung bebauter Grundstücke sei ein wichtiges Instrument, um Zersiedelung hintanzuhalten. Die Entwürfe für die überarbeiteten Sanierungsverordnungen sollen in den nächsten Tagen in Begutachtung gehen. (az)

