"Das gleicht einem Fallschirmsprung"

"Trau di": Diesen Stempel drückt die Junge Wirtschaft (JW) ihrer heurigen Bundestagung auf. 1500 Gründer und Jungunternehmer tummeln sich seit gestern, Freitag, in der Linzer Tabakfabrik. Heute Abend endet die Veranstaltung.

Das Thema Mut hoben auch die Verantwortlichen beim gestrigen Pressegespräch hervor. "Gründen gleicht einem Fallschirmsprung. Es kostet einiges an Überwindung, dafür ist das Gefühl, wenn es klappt, umso besser", sagte Bernhard Aichinger, Landesvorsitzender der JW.

Oberösterreichs Wirtschaftskammerpräsidentin Doris Hummer unterstrich die Rolle der Szene: 2018 gab es in Oberösterreich 4756 Neugründungen und 546 Firmenübernahmen. Heuer soll die 5000er-Marke bei den Gründungen fallen.

Landeshauptmann Thomas Stelzer sagte, der Mut der jungen Gründer finde auch in der Gesellschaft Anklang. Innovationen schafften Arbeitsplätze. "Früher hat man vom internationalen Wettbewerb um Bodenressourcen geredet, heute geht es um die besten Talente und Ideen", sagte Stelzer. Oberösterreich sei dafür ein guter Boden.

Österreichs Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer und JW-Bundesvorsitzende Christiane Holzinger wiesen auf die Forderungen der jungen Gründer an die nächste Regierung hin: Es gehe um Bürokratieabbau, mehr Aus- und Weiterbildung sowie steuerliche Entlastung. "Firmen und Beschäftigte brauchen Planungssicherheit", sagte Mahrer.

Die Bundestagung in der Tabakfabrik ist die 26. und bisher größte bei den Jungunternehmern. Auf der Agenda stehen Vorträge und Workshops, unter anderem von Bestsellerautor Dirk Kreuter und Ex-Skirennläufer Thomas Sykora. (rom)

Fretello aus Linz: Seit Herbst 2016 ist die Musik-App Fretello auf dem Markt. Die FH-Hagenberg-Absolventen Florian Lettner und Wolfgang Damm haben das gleichnamige Start-up gegründet. Ziel ist, dass Nutzer mit Hilfe des Handys lernen, Gitarre zu spielen. Lettner und Damm ist es gelungen, Deals mit den zwei größten Musikverlagen einzufädeln: Durch die Kooperation mit Sony/ATV können Nutzer auf drei Millionen Lieder zugreifen. Die Zusammenarbeit mit Kobalt/Awal ermöglicht es Fretello, Songs bekannter Künstler in 45 Ländern zu veröffentlichen. Fretellos Erfolgsgeheimnis? „Wir sind so lange lästig, bis uns wer zuhört.“

Schneiderbauer aus Lambrechten: Im Jahr 2000 erfolgte der erste Anbau von rund zwei Hektar Kümmel – mittlerweile sind es mehr als 70 Gewürze bzw. Gewürzmischungen, die Familie Schneiderbauer aus Lambrechten im Innviertel herstellt. 30 Bauern sind mit an Bord. Zu den Abnehmern zählen die Lebensmittel- und Backwarenindustrie sowie der Lebensmitteleinzelhandel. Auch über einen Hofladen werden Produkte verkauft. Kunden können sich zudem im 2018 eröffneten Gewürzkino informieren. Die Fäden bei den Schneiderbauers ziehen die Kinder Stefan und Karin, die im vergangenen Jahr von Firmengründerin Irmgard Schneiderbauer übernommen haben.