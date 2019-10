Seit knapp acht Jahren führt Heinrich Schaller die größte Bank Oberösterreichs. In zwei Wochen wird er 60. Im OÖN-Gespräch zieht er eine Zwischenbilanz. OÖNachrichten: Sie werden am 11. November 60 Jahre alt und haben Ihre Laufbahn überwiegend bei Raiffeisen verbracht. Was war Ihre erste Tätigkeit? Schaller: Das war im Wertpapiergeschäft der Raiffeisen Zentralbank. Es ging um Handel und Abwicklung. Ich habe dort viel gelernt, wovon ich lange profitierte. Als Sie ins Aloisianum gingen, haben