Cyberattacken: "Ab Freitag um 15 Uhr sind die Täter ungestört"

46.179 Anzeigen wegen Cyberattacken verzeichnete das Bundeskriminalamt im Vorjahr, ein Plus von 28,6 Prozent im Vergleich zu 2020. Diese Zahlen nannte Othmar Nagl, Vorsitzender des Instituts für Versicherungswirtschaft der Linzer JKU und Generaldirektor der Oberösterreichischen Versicherung, gestern, Dienstag, bei einem Pressegespräch des Instituts in Linz. Die Dunkelziffer der Angriffe dürfte allerdings um einiges höher liegen, und viele würden die Gefahr eines Angriffs noch immer unterschätzen, lautete der Expertentenor. "Die Cyber-Polizze wird die Feuerversicherung des 21. Jahrhunderts", sagte Nagl.

Einer aktuellen Studie des Wirtschaftsprüfers KPMG zufolge hätten die meisten Unternehmen in Österreich in Bezug auf die Cyberkriminalität noch keine ganzheitliche Perspektive. In drei von vier Betrieben seien Anforderungen an die Cybersicherheit derzeit nicht erfüllt. Auf dem Spiel stünden neben dem finanziellen Schaden auch Unternehmensdaten und das Kundenvertrauen.

Jürgen Weiss, Geschäftsführer der Firma Ares Cyber Intelligence aus Traun, sagte, die meisten Cyberangriffe auf Unternehmen erfolgten kurz vor dem Wochenende: "Ab Freitagnachmittag um 15 Uhr sind die Täter ungestört, weil oft keiner mehr da ist."

Die Art der Attacken habe sich geändert: Sei es früher häufig um Verschlüsselung der Daten gegangen, so gehe es nun um deren Zerstörung und um Wirtschaftsspionage, sagte Weiss. Der eigentliche Angriff erfolge nicht mit der Lösegeldforderung, sondern bereits "drei bis zwölf Wochen früher, wenn sich die Täter einnisten". Anzeichen dafür seien etwa Ordner und Dateien, die verschwinden, oder Word-Dokumente, die sich von selbst schließen. Um sich gegen einen Angriff zu wappnen, sei es ratsam, die Systeme stets am aktuellsten Stand der Dinge zu halten, Passwörter einer Multifaktor-Authentifizierung zu unterziehen und auch auf Geräte wie Brandmelder oder Überwachungskameras zu achten, über die Täter ebenfalls Zugang zu sensiblen Daten erhalten könnten.

Daten im Tresor aufbewahrt

Andreas Klauser, oberösterreichischer Vorstandschef des Salzburger Kranherstellers Palfinger, sieht zudem auch die Politik gefordert, eine zentrale Anlaufstelle für Cybersicherheit zu errichten.

"Es kann wirklich jeden treffen", sagte Klauser, dessen Unternehmen Anfang 2021 von einem Angriff betroffen war und dabei einen Schaden "im mittleren einstelligen Millionenbereich" erlitten hatte. Welche Lehren Palfinger gezogen habe? "Wir haben unsere wichtigsten Daten auch in gedruckter Form in vier feuerfesten Tresoren aufbewahrt", sagte Klauser.