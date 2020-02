Coronavirus: Lenzing fährt Produktion in China wieder hoch

Vor zehn Tagen hatte Lenzing zwei der drei Anlagen in seinem chinesischen Werk in Nanjing wegen Lieferengpässen bei Rohstoffen und eines Rückgangs der Nachfrage heruntergefahren - jetzt habe man alle Produktionslinien wieder vollständig hochgefahren, teilte Lenzing am Freitag mit.

Aufgrund intensiver Transportkontrollen im Zuge der Coronavirus-Epidemie sei es zuletzt zu Lieferengpässen bei der Versorgung mit wichtigen Rohstoffen gekommen und man habe deshalb zwei Produktionslinien kurzfristig zurückfahren müssen - nun sei die Versorgung des Standorts wieder hergestellt, heißt es in der Mitteilung.

Das Werk in Nanjing ist etwa 500 Kilometer von der Stadt Wuhan entfernt, in der der Ausbruch des Coronavirus seinen Ursprung hatte.

